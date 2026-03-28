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© Ansa | Giuseppe Tango
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L'Elezione

Associazione nazionale magistrati (Anm), Giuseppe Tango è il nuovo presidente

Tra i nomi più "quotati", succede a Cesare Parodi, dimessosi a ridosso della vittoria del "No" al referendum sulla giustizia "per motivi personali"

28 Mar 2026 - 17:15
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