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Il post sui social

Alessandro Di Battista: "Sto molto meglio e finalmente sono a casa"

"Grazie ai medici e al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare", ha scritto

18 Set 2026 - 10:45
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"Sto molto meglio e finalmente sono a casa! Grazie ai medici e al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare". Lo ha scritto Alessandro Di Battista sui social.