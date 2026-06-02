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di fronte al capo dello stato

80 anni della Repubblica: la parata a Roma

Prima la deposizione della corona all'Altare della Patria infine la sfilata delle forze armate ai Fori imperiali 

02 Giu 2026 - 16:09
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2 giugno