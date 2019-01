Fontana (Lega): "Ddl M5s? Legalizzazione cannabis non nel contratto"

"Le proposte sulla legalizzazione della cannabis non sono concordate". Lo ha detto il ministro per la Famiglia e le Disabilità, Lorenzo Fontana, dopo i due ddl sul suo uso terapeutico e ricreativo depositati dal M5s. "Si tratta - ha spiegato il leghista Fontana - di un tema che non è nel contratto del governo e che non è nell'agenda del Carroccio. Ci sorprende quindi che vengano presentati disegni di legge che sembrano più provocazioni che altro".