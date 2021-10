Fisco, Brunetta: "La casa non si tocca, vince la linea di Forza Italia"

ansa

Nella delega fiscale approvata dal Consiglio dei ministri "non ci sarà alcun aumento delle tasse sulla casa, ha perfettamente ragione il presidente Draghi". Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta. "Con Forza Italia al governo la casa degli italiani non si tocca, né ora né mai", ha aggiunto in merito alla riforma del catasto, spiegando che "non cambierà l'imposizione fiscale su case e terreni".