Facebook, i "49 milioni" spariscono anche dai commenti delle dirette: Matteo Salvini li ha fatti bannare

Matteo Salvini ha fatto bannare dalle dirette Facebook tutti i commenti che hanno la scritta "49 milioni". A sondarlo tra i primi è stato l'esperto web Massimo Mantellini , che si è visto "oscurare" il suo commento sui rimborsi intascati dal Carroccio e spariti delle casse dello Stato e per i quali Umberto Bossi e Francesco Belsito sono stati condannati in secondo grado. Gli utenti, tra cui Mantellini, hanno però scoperto l'escamotage per aggirare il divieto.

Basta scrivere infatti "48+1 milioni" o "50 milioni - 1" per aggirare la norma impostata sul social network. Divieto che non è stato possibile fare su Instagram e Twitter che non permettono blocchi del genere.



Le altre parole che vengono censurate automaticamente figurano anche "Armando Siri", il sottosegretario leghista indagato per corruzione, e "Legnano", dove il sindaco della Lega Giambattista Fratus è ai domiciliari per corruzione elettorale. Nella blacklist sono finiti inoltre "Berlusconi" e "Trota", l'appellativo dato da Umberto Bossi a suo figlio Renzo, anche lui coinvolto nello scandalo dei 49 milioni.