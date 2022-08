Energia, Letta: subito intervento drastico o il Paese non tiene

"I rialzi odierni confermano l'urgenza di un intervento drastico che ponga un tetto fissato al prezzo dell'elettricità.

Ne va della tenuta del Paese". Lo scrive su Twitter il segretario del Pd Enrico Letta. "Chiediamo al governo di intervenire subito per mettere un tetto alle bollette elettriche e per raddoppiare il credito di imposta che consente alle imprese di non chiudere e alle famiglie di avere immediatamente un ristoro", aggiunge.