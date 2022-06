Elisabetta Casellati: "Ho vinto la causa di diffamazione contro il Fatto Quotidiano"

Sono inoltre condannati ex art. 12 l. 47/1978 Marco Travaglio e Ilaria Proietti al pagamento di 2mila euro ciascuno e Carlo Tecce al pagamento di mille euro. Si ordina la pubblicazione della sentenza per estratto a cura e spese dei convenuti su "Corriere della Sera", "Il Mattino", "il Gazzettino" e "il Fatto Quotidiano". Il tribunale ha anche condannato i "convenuti in solido a rimborsare alla parte attrice (ovvero a Casellati, ndr) le spese di lite, che si liquidano in € 940,90 per spese, € 7.254,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta, CPA e 15,00% per rimborso spese generali".