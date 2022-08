Elezioni, Conte: "Non c'è possibilità di lavorare con questi vertici Pd"

"Non c'è all'orizzonte nessuna possibilità con questi vertici del Pd di lavorare fianco a fianco".

Lo ha dichiarato il leader del M5s, Giuseppe Conte, aggiungendo: "Dopo l'inaffidabilità che hanno dimostrato, dopo che hanno buttato a mare questa esperienza per abbracciare con Calenda un'agenda Draghi che non esiste, non ci sono le condizioni per poter lavorare. Il metro del tradimento lo rimando al mittente, chi ha tradito sono i vertici del Pd".