Elezioni, Conte: "Campo largo? Convincere cittadini con progetti seri"

"I cittadini vanno convinti con le idee e con progetti seri, non con coalizioni messe in piedi solo per vincere le elezioni.

Altrimenti il giorno dopo, se pure si vince, come si governa?". Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. "Con il Pd abbiamo spesso trovato comunanza di intenti a livello locale, altre volte non si è giunti a sintesi e abbiamo preferito presentare proposte di lavoro in cui crediamo anziché cartelli elettorali destinati a sfaldarsi il giorno dopo il voto. In prospettiva, anche a livello nazionale la strada maestra è questa", ha concluso.