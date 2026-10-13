Dpfp e scostamento di bilancio, ok da Camera e Senato alle risoluzioni di maggioranza

Dpfp e scostamento di bilancio: c'è l'ok da Camera e Senato alle risoluzioni di maggioranza. La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza che consente al Governo lo scostamento di bilancio, con 219 sì e 110 contrari, raggiungendo così la maggioranza assoluta. Sì anche alla risoluzione di maggioranza sul Dpfp, con 216 e 116 contrari. Al Senato la risoluzione sul Dpfp ha avuto 108 sì, 61 no e due astensioni. Sulla risoluzione riguardante lo scostamento, per cui era necessaria la maggioranza assoluta, hanno votato a favore 109, 61 contrari e 2 astensioni. Di conseguenza sono precluse le risoluzioni delle opposizioni (una dal Pd, M5s e Avs e una di Azione).