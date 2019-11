Dl Fisco, M5s a Italia Viva: "Su carcere a grandi evasori niente giochi"

"A presentare un emendamento per cancellare il carcere ai grandi evasori è Italia Viva, la stessa forza politica che ha partecipato alle riunioni tecniche, a quelle politiche, fino ai vertici di maggioranza che hanno chiuso l'accordo sul dl fiscale. Noi non crediamo che si possa 'giocare' su un aspetto fondamentale". Così sul blog del M5S. "E' ora di dire basta e di non tentennare. Bisogna decidere con chi si sta. Noi non abbiamo dubbi", si legge.