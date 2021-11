Dl fisco, la Lega rilancia la flat tax fino a centomila euro

-afp

La Lega prova a reintrodurre la flat tax per compensi o ricavi compresi fra 65mila e centomila euro. La proposta è contenuta in uno degli emendamenti al dl fisco, con il leader Matteo Salvini primo firmatario, in cui si prevede il "ritorno" del provvedimento introdotto nella legge di Bilancio 2018 e poi abrogato dal governo Conte 2. L'emendamento stima oneri per 110 milioni di euro per il 2022, per 1,13 miliardi per il 2023 e 860 milioni dal 2024.