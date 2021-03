Dl Covid, Salvini: "Ci fidiamo di Draghi e della scienza, non di Speranza"

Ansa

Matteo Salvini esprime soddisfazione per il decreto Covid approvato dal Cdm. "Ci appelliamo alla scienza e ci fidiamo dei medici italiani. Si seguiranno i dati scientifici. Non si possono rinchiudere fino a maggio 60 milioni di persone, e migliaia di attività, per scelta politica, e non scientifica, del ministro Speranza. La nostra lealtà al presidente Draghi ci impone di lavorare insieme per risolvere i problemi", afferma il leader della Lega.