Dl Aiuti, Giorgetti: "Il ministero corregga il tetto sull'energia"

Il ministero dello Sviluppo economico ha chiesto a quello delle Finanze di "correggere urgentemente la norma sul tetto dell'energia".

È quanto afferma il ministro Giancarlo Giorgetti, riferendosi alla norma che riguarda i sostegni statali per "l'approvvigionamento di energia elettrica dei clienti finali in regime di maggior tutela", inserita in Commissione con un emendamento al decreto Aiuti. Quest'ultimo prevede che le agevolazioni siano concesse "nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis".