Di Maio: "Difenderemo Bonafede e la sua riforma"

"Noi vogliamo uno Stato in cui gli onesti vanno avanti e i furbi no". Lo dice Luigi Di Maio chiamando sul palco, alla manifestazione M5s a Roma, Alfonso Bonafede. "Nel nostro Paese - ripende - la giustizia significa tutelare chi si comporta correttamente. Adesso che abbiamo un ministro della Giustizia tutto d'un pezzo dobbiamo difendere la riforma della prescrizione che dice una sola cosa: non esistono scorciatoie per chi vuole fare il furbo".