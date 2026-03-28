Democristiani ancora centrali, tra presente e passato

La sala dell’assemblea é piena non solo di vecchi militanti, ma anche di giovani provenienti da varie regioni. L’allestimento è sobrio e senza simboli e bandiere di partito. Anche la colonna sonora fa a meno del Biancofiore: in sala viene diffusa la musica di Ennio Morricone, mentre sul monitor scorrono le immagini dei leader della Dc, con una citazione spesso ironica: "A pensar male del prossimo si fa peccato, ma spesso ci si azzecca", di Giulio Andreotti; "Il politico guarda alle prossime elezioni, lo statista alle prossime generazioni’, pronunciata da Alcide De Gasperi; "Quando uno parla troppo, o sa poco o vuole nascondere qualcosa", Ciriaco De Mita; "chi è bischero, lo è fin da giovane"‘, Amintore Fanfani ; "Se proverete a riunire i democristiani, al massimo scoprirete perché si sono divisi", Arnaldo Forlani. L’ultima é di Paolo Cirino Pomicino, scomparso questa settimana "il segreto della felicità è non odiare".