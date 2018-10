Crollo ponte, Toti: "Ok ad Autostrade per demolizione se fa prima"

"Sono d'accordo con tutto ciò che può accelerare la ricostruzione. Se per la demolizione si può fare più velocemente con Autostrade ben venga". Lo ha detto il governatore della Liguria, Giovanni Toti. "Io ad Autostrade avrei chiesto un risarcimento in forma specifica e di fungere da appaltatore per i lavori. L'unica cosa che ho chiesto fin dall'inizio al governo è un decreto legge a prova di ricorsi e che garantisca tempi certi", ha aggiunto.