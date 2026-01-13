Crans-Montana, ok unanime del Senato alla risoluzione bipartisan: "Assistenza alle famiglie"

In apertura di seduta, in Aula, osservato un minuto di silenzio in ricordo delle vittime
L'Aula del Senato, dopo aver osservato un minuto di silenzio in ricordo delle vittime della tragedia di Capodanno a Crans-Montana, ha poi approvato all'unanimità la risoluzione bipartisan presentata in occasione delle comunicazioni del ministro degli Esteri Antonio Tajani. Nel testo, firmato da tutti i capigruppo di maggioranza e opposizione, il governo si impegna a "porre in essere ogni iniziativa utile ad assicurare piena e continua assistenza giudiziaria ai familiari delle vittime decedute e alle persone ferite nell'incendio nelle forme dell'assistenza legale consolare, nonché a valutare la possibilità di prendere parte ai giudizi eventualmente instaurati sia in sede penale che in sede civile, compatibilmente con il rispetto del diritto internazionale e della sovranità giurisdizionale della Confederazione elvetica".
A Palazzo Madama la seduta si è aperta con il minuto di silenzio per la strage in Svizzera. "Il dolore delle famiglie delle vittime è un dolore che patisce tutta la Nazione", ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa porgendo le "profonde, affettuose e sentite condoglianze" alle famiglie dei sei giovani rimasti uccisi nell'incendio.
"Tocca a me ricordare - ha aggiunto La Russa - quello che già sappiamo, quello che ci ha colpito profondamente la notte di San Silvestro. Le responsabilità di questa tragedia vanno accertate e i responsabili perseguiti".