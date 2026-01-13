Crans-Montana, ok unanime del Senato alla risoluzione bipartisan: "Assistenza alle famiglie"

L'Aula del Senato, dopo aver osservato un minuto di silenzio in ricordo delle vittime della tragedia di Capodanno a Crans-Montana, ha poi approvato all'unanimità la risoluzione bipartisan presentata in occasione delle comunicazioni del ministro degli Esteri Antonio Tajani. Nel testo, firmato da tutti i capigruppo di maggioranza e opposizione, il governo si impegna a "porre in essere ogni iniziativa utile ad assicurare piena e continua assistenza giudiziaria ai familiari delle vittime decedute e alle persone ferite nell'incendio nelle forme dell'assistenza legale consolare, nonché a valutare la possibilità di prendere parte ai giudizi eventualmente instaurati sia in sede penale che in sede civile, compatibilmente con il rispetto del diritto internazionale e della sovranità giurisdizionale della Confederazione elvetica".