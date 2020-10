Covid, Zaia: chiesto di modificare Dpcm ma Regioni non ascoltate 

lapresse

"Come Regione abbiamo chiesto di modificare il Dpcm e di ascolto non ce n'è stato". Così il presidente del Veneto, Luca Zaia, sottolineando come lo dica "uno che è sempre stato solidale, che non ha mai fatto polemiche". "Il governo - ha quindi aggiunto - ha scelto di fare questa strada da solo, approvando il Dpcm senza accogliere la minima modifica richiesta dalle Regioni: questo è emblematico, non è mai accaduta una cosa del genere".