Covid, Speranza: "Giorni non semplici, contagi in crescita"

Ansa

Per il ministro della Salute, Roberto Speranza, "sono giorni non semplici" poiché "siamo nel pieno di una pandemia che vede numeri crescenti in tutta Europa e anche nel nostro Paese, sia pure leggermente più bassi". Il ministro spiega come la campagna di vaccinazione sia ancora lo strumento fondamentale per combattere il Covid e osserva: "I numeri degli ultimi giorni sono incoraggianti, c'è una crescita delle terze e anche delle prime dosi".