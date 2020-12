Covid, Speranza: "Fiducioso che Rt scenda presto sotto l'1"

Nel corso delle sue comunicazioni al Senato sulle ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza Covid, il ministro della Salute Roberto Speranza si è detto "fiducioso che l'indice Rt possa scendere a breve sotto l'1". Speranza ha però invitato a "non scambiare il primo raggio di sole con uno scampato pericolo", spiegando che "servono misure serie e rigorose per non vanificare il lavoro fatto nelle ultime settimane".