Covid, Salvini: "Troppi divieti, non voteremo questo dl"

Ansa

Matteo Salvini annuncia che la Lega non voterà il dl del governo con le norme anti-Covid. "Chiediamo di dare fiducia agli italiani che hanno dimostrato per un anno pazienza e rispetto delle regole. Non potevamo votare un decreto che continua a imporre chiusure, coprifuoco e limitazioni", ha detto. Salvini ha poi spiegato che la scelta di sostenere Draghi "è stata giusta" e che "voteremo il prossimo decreto se aiuterà i lavoratori".