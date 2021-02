Covid, sabato riunione Regioni in vista di un nuovo Dpcm 

Ansa

Una riunione in seduta straordinaria della Conferenza delle Regioni si terrà sabato per fare il punto della situazione alla luce della diffusione delle varianti del coronavirus e affrontare il tema della gestione della pandemia e il sistema delle regole in vista della scadenza del Dpcm il 5 marzo. L'incontro è in programma alle 17. Le Regioni chiedono che l'eventuale stretta sia "omogenea".