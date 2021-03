Covid, il Consiglio dei ministri approva il nuovo decreto

IPA

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al nuovo decreto legge Covid, che sarà in vigore dal 7 al 30 aprile. Lo si apprende da fonti di governo, a riunione ancora in corso. Dopo Pasqua il governo valuterà la riapertura di quelle attività che possono ripartire in sicurezza, senza aspettare la scadenza naturale del decreto.