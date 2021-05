Covid, Gelmini: green pass è realtà, va esteso ad altri servizi e settori

"Il green pass è già realtà, in queste settimane lo abbiamo usato in tutta Italia per spostarci tra le Regioni non in zona gialla. Il governo valuterà la prossima settimana come estenderlo ad altri settori e ad altri servizi". Lo dice Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie. "Per i matrimoni è assai probabile che per partecipare ai banchetti di nozze servirà essere vaccinati o avere un tampone".