Covid, Fontana: situazione drammatica, rispettate le regole

Ansa

Appello del presidente della Lombardia Attilio Fontana: "Chiedo ai cittadini la disponibilità a rispettare certe limitazioni della propria libertà e della propria vita che non fanno piacere a nessuno, ma in una situazione drammatica dobbiamo purtroppo accettare anche delle regole che non sono giuste". In particolare "alle persone più fragili e anziane, a chi ha patologie" l'appello di Fontana è a stare "a casa il più possibile".