Covid, Costa: "La pandemia è cambiata, giusto rivedere le regole"

IPA

Dato che "lo scenario è cambiato, le regole devono evolvere in funzione delle evidenze scientifiche". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, sull'andamento della pandemia in Italia, sottolineando che "il vaccino protegge dalla malattia grave e dai decessi, ma non impedisce completamente la diffusione del contagio". Bene comunque, secondo Costa, "l'abolizione della quarantena e l'estensione del Super green pass".