Coronavirus, Salvini: "Il governo non pensi a richiudere le attività"

"Spero che al governo non ci sia nessuno che pensi di tornare a richiudere ancora locali, negozi, bar, uffici, fabbriche e scuole perché si rischia di morire". Lo ha detto Matteo Salvini, aggiungendo che bisogna stare "attenti sì, distanti sì mascherati sì però non chiusi in casa". IL leader della Lega ha poi sottolineato che "l'80% dei contagi avviene in casa, questi sono i dati, quindi è inutile andare a prendersela con chi lavora".