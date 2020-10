Coronavirus, Di Maio: "Entro fine anno prime dosi del vaccino"

IPA

"Grazie all'accordo con Oxford University, entro fine anno avremo le prime dosi del vaccino. E dall'inizio dell'anno prossimo avvieremo le vaccinazioni". Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. "A febbraio non eravamo preparati, non avevamo niente, neanche come filiera produttiva. Adesso - ha aggiunto Di Maio - abbiamo un Paese che può avere disfunzioni, ma si è attrezzato e ha dimostrato di saper affrontare l'emergenza".