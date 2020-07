Conte: sfida a coronavirus insidiosa, ma ora siamo più pronti

"Ho vissuto momenti di forte preoccupazione, di angoscia, di incertezza. E' stata una sfida molto insidiosa ed in parte lo è ancora, anche se ora ci siamo meglio attrezzati". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte intervenendo in occasione organizzata dalla Polizia di Stato a piazza del Viminale per ricordare le vittime del Covid e ringraziare il personale sanitario.