Conte: "C'è un piano di investimenti aggiuntivo da 13-15 miliardi"

"C'è un piano d'investimenti aggiuntivo da 13-15 miliardi di euro per il prossimo triennio. Ringraziamo le imprese che ne vogliono far parte". Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte aggiungendo che il governo è "in attesa di conoscere l'esatto impatto economico delle misure che hanno maggiore incidenza sociale nella Manovra. Faremo di tutto per destinare le risorse che eventualmente andremo a recuperare al piano di investimenti".