Consultazioni, Renzi: "Serve documento scritto e cronoprogramma"

"Non è una crisi che nasce dalle antipatie. Siamo disposti a fare la nostra parte su un documento scritto". Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, dopo le consultazioni con il presidente della Camera, Roberto Fico. L'ex premier ha ribadito di condividere "l'idea di un cronoprogramma per capire chi fa cosa e in che tempi. Così gli italiani - ha sottolineato - sono in grado di valutare chi stia venendo meno alle proprie responsabilità".