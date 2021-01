Consultazioni, Iv al tavolo con Boschi e Faraone e senza Renzi

Al tavolo di lavoro convocato per lunedì mattina dal presidente della Camera Roberto Fico, per Italia Viva parteciperanno i capigruppo alla Camera, Maria Elena Boschi, e al Senato, Davide Faraone. Non ci sarà il leader Matteo Renzi. In base a quanto si apprende da fonti renziane, Iv non parlerà di nomi per la carica di premier. I nodi da sciogliere riguardano Mes e Recovery, oltre ai temi di economia e giustizia.