Consultazioni, Fico: lunedì nuovo confronto programmatico

Continuano le consultazioni per la formazione di un nuovo governo. Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha convocato un nuovo giro di incontri con le forze della maggioranza per lunedì a Montecitorio. "Oggi è emersa la disponibilità comune a procedere con un confronto sui temi e sui punti programmatici", afferma Fico. Martedì è l'ultimo giorno, come programmato dal Colle, per arrivare a una soluzione.