Consulta, bocciate le questioni di legittimità sulle nuove norme sulla cittadinanza
La questione riguardava, in particolare, i criteri più stringenti con cui ottenere la cittadinanza italiana per discendenza
La Consulta respinge le questioni di legittimità costituzionale relative al decreto-legge 36/2025 in materia di cittadinanza. La Corte ha dichiarato "in parte non fondate e in parte inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal tribunale di Torino, aventi a oggetto l'articolo 1 del decreto-legge numero 36 del 2025, convertito nella legge numero 74 del 2025, recante "disposizioni urgenti in materia di cittadinanza". La questione riguardava, in particolare, i criteri più stringenti con cui ottenere la cittadinanza italiana per discendenza.