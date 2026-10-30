“La stagione che cambiò l’Italia”, confronto tra Sergio Cusani, Antonio Di Pietro e Carlo Sama

A oltre trent’anni dagli avvenimenti di Mani Pulite, durante l’incontro ci si è interrogati sull’eredità che gli anni Novanta hanno lasciato al Paese: “Quella stagione continua a offrire spunti di riflessione sul rapporto tra impresa, diritto e istituzioni. Abbiamo voluto riunire alcune delle persone che l’hanno vissuta in prima persona, perché crediamo che il confronto tra esperienze e prospettive differenti sia il modo migliore per restituire la complessità di un passaggio che ha segnato profondamente la storia recente del Paese e per interrogarci sulla sua eredità nel presente”, ha commentato Angela Petrosillo, partner di LCA Studio Legale nel dipartimento Restructuring & Insolvency.