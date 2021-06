Centrodestra, Salvini: "Subito la federazione, non si può più aspettare"

Ansa

La costituzione di una federazione di centrodestra "va fatta subito, non si può più aspettare". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, aggiungendo: "I cittadini si aspettano unità e concretezza anziché litigi e perdite di tempo. Ecco perché il centrodestra di governo, federato, sarebbe una soluzione per aiutare Draghi soprattutto in vista delle prossime riforme. Fermo restando che la mia è una proposta e non un'imposizione".