Cartabia: "Non è vero che i processi di mafia andranno in fumo"

Ansa

"Spesso si è detto in questi giorni che i processi per mafia e terrorismo andranno in fumo. Non è così". Lo spiega il ministro della Giustizia Marta Cartabia in relazione alle polemiche sorte sulla improcedibilità introdotta dalla sua riforma della prescrizione. E spiega: "I procedimenti puniti con l'ergastolo non sono soggetti ai termini dell'improcedibilità".