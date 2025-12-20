Carceri, La Russa: "Detenzione rispetti umanità, in arrivo 10mila posti"

Quello del sovraffollamento delle carceri è "un problema serio che l'Italia si trascina da molti decenni. Anche in questa importante sede desidero richiamare la necessità di garantire, oltre alla certezza della pena, anche la migliore condizione di vita all'interno delle carceri: sia per i detenuti sia per la polizia penitenziaria, che svolge un lavoro molto difficile e impegnativo". Così il presidente del Senato Ignazio La Russa. "La detenzione sia sempre rispettosa dei diritti civili e della umanità", ha aggiunto, spiegando che nei prossimi due anni verranno creati 10mila nuovi posti di detenzione.