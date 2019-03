Cantieri, Salvini: sto insistendo come un matto per sbloccare opere

"Da settimane, con la Lega, sto insistendo come un matto per riaprire tutti i cantieri fermi, per sbloccare strade, autostrade, porti, aeroporti, ferrovie". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ricordando che "quello di positivo che stiamo facendo al governo non lo stiamo facendo da soli ma in due". Quindi, ha aggiunto, "ringrazio Di Maio e i 5 Stelle perché stiamo lavorando da nove mesi nell'interesse degli italiani".