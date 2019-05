Cantieri, Corte dei Conti: "Troppe deroghe, tornare all'ordinarietà"

Il presidente della Corte dei Conti, Angelo Buscema, denuncia un "certo sgomento" tra operatori ed enti per quanto riguarda la norma sblocca cantieri. "Torniamo all'ordinarietà, dà certezza. Sono più le deroghe che le regole, ma le deroghe quando diventano prevalenti non aiutano nessuno", afferma. A causa del continuo cambio delle regole, "le modifiche non riescono a sedimentarsi, gli enti locali sono alla ricerca di norme certe e semplici".