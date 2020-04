Bonafede: su scarcerazioni boss coinvolgere la Direzione Antimafia

Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede interviene dopo le polemiche seguite alla scarcerazione per motivi di salute del boss Pasquale Zagaria, mandato dal 41 bis ai domiciliari. "Le decisioni sulle scarcerazioni per motivi di salute vengono adottate in piena autonomia dalla magistratura", ha detto Bonafede aggiungendo: "Ma sono d'accordo col Presidente della Commissione Antimafia, Nicola Morra, in certe decisioni va coinvolta anche la Dda".