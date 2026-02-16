Board of Peace, martedì l'audizione di Tajani in commissione al Senato

"A seguito delle dichiarazioni rilasciate alla stampa da alcuni leader dell'opposizione e della conseguente disponibilità del governo a riferire in Parlamento sulla partecipazione dell'Italia come Paese osservatore al Board of Peace, tutti i rappresentanti dei gruppi parlamentari del Senato, di comune accordo, hanno convenuto di fissare l'audizione del ministro Tajani per martedì 17 febbraio alle ore 16.45 davanti alle commissioni Esteri e Difesa". L'annuncio è arrivato dal presidente del Senato, Ignazio La Russa, in una nota. "L'audizione si terrà in commissione in quanto precedentemente era stato convenuto che questa settimana fosse riservata ai lavori delle commissioni - si legge ancora - e di conseguenza nella giornata di martedì il calendario approvato non prevede sedute in aula".