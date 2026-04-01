Inchiesta Bisteccheria Italia, la difesa dei Caroccia davanti ai pm: “I soldi sono di Delmastro, non della criminalità”

"Delmastro è stato l'unico a dargli una mano" "Andrea Delmastro andava alla Bisteccheria d'Italia a mangiare con gli uomini della sua scorta, era un cliente ed è stato l'unico a tendere una mano a Mauro Caroccia a cui nel 2019 era stato bruciato il locale: nonostante abbia chiesto aiuto a tutti, è stato abbandonato e ha subito ulteriori aggressioni. Caroccia è vittima della criminalità organizzata". Lo ha detto l'avvocato Fabrizio Gallo, difensore di Miriam Caroccia e Mauro Caroccia, indagati dalla Dda per riciclaggio e intestazione fittizia di beni, prima di entrare in procura a Roma dove verranno interrogati i suoi assistiti.