Berlusconi: il 9 dicembre non voteremo a favore della riforma del Mes

Il 9 dicembre Forza Italia non voterà a favore della riforma del Mes. L'annuncio arriva da Silvio Berlusconi, il quale ritiene che "la modifica del Meccanismo di Stabilità approvata dall'Eurogruppo non sia soddisfacente per l'Italia e non va neppure nella direzione proposta dal Parlamento europeo". Una riforma, sottolinea il leader di Forza Italia, che "non ha nulla a che vedere con l'utilizzo dei 37 miliardi destinati alla lotta contro il Covid".