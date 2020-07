Berlusconi: da Forza Italia nessun sostegno politico al governo Conte 

Nessun sostegno politico al governo Conte da parte di Forza Italia. E' quanto fa sapere Silvio Berlusconi, spiegando che "la disponibilità alla collaborazione istituzionale, già espressa nella storia di FI nei confronti dei governi in carica, qualunque essi siano, nei momenti in cui sono in gioco vitali interessi nazionali, non ha in alcun modo il significato di una partecipazione o di un atteggiamento benevolo verso l'attuale maggioranza".