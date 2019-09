Berlusconi: "Al governo ci sono 4 sinistre, tra cui quella di Renzi"

"La nostra collocazione e il nostro ruolo sono chiarissimi - ha specificato il Cavaliere - restiamo alternativi alla sinistra, alleati, ma ben distinti dalla destra sovranista. E bando agli equivoci - ha ribadito - perché chi non crede in questo non fa parte di Forza Italia". Poi l'affondo sulla coalizione di centrodestra. "Lega e fascisti li abbiamo fatti entrare noi al governo, li abbiamo legittimati noi, li abbiamo costituzionalizzati noi. Siamo ancora nel centrodestra, di cui siamo il cuore, il cervello e la spina dorsale" - ha dichiarato l'ex presidente del Consiglio dal palco del Teatro Manzoni nel corso del convegno dedicato alle pensioni. "Noi siamo obbligati a stare nel centrodestra - ha spiegato - se loro non avessero noi in coalizione non sarebbero centrodestra, sarebbero una destra estremista, non avrebbero la capacità di vincere e sicuramente sarebbero incapaci di governare".



Berlusconi si è occupato anche di economia, a proposito della linea del governo sull'uso delle carte di credito, sulla circolazione del contante e sulla lotta all'evasione fiscale. "Noi vecchietti - ha scherzato - ci mettiamo un po' a capire come si usano queste carte. Vogliamo la libertà di pagare come vogliamo. Perché noi paghiamo, i Cinquestelle non si sa...".



Poi, sempre sulla nuova maggioranza tra pentastellati e Pd, all'indomani della manifestazione ambientalista di ieri anche in molte città italiane: "Il M5S è il partito dello sciopero. Ieri hanno fatto scioperare i loro figli anche in un giorno di scuola. Ma tanto non sappiamo nemmeno se i loro figli ci vanno a scuola, mentre quelli del Pd li mandano all'università delle Frattocchie".



Il Cavaliere ha dedicato un ampio passaggio del suo intervento agli equilibri politici in Parlamento. "Renzi non è mio figlio politico - ha detto - e i moderati non lo votano. Ha la responsabilità di aver fatto nascere un altro governo guidato dai 5stelle".



Infine, un accenno agli attacchi personali ricevuti: "Me ne hanno fatte di tutti i colori in questi anni, anche l'altro giorno, avete visto? Hanno ancora paura di me" - ha concluso, rivolgendosi alla platea, a proposito dell'inchiesta sulle stragi degli anni Novanta che lo vede coinvolto.