Politica
a roma

Armando Siri presenta il "Manifesto dei Tempi Nuovi"

Il documento programmatico in 16 punti ideato dal coordinatore nazionale dei Dipartimenti della Lega e responsabile della Scuola di Formazione Politica

01 Dic 2025 - 20:09
© ansa

© ansa

È stato presentato domenica a Roma, in occasione dell’evento “L’Arca delle Idee” al Teatro Italia, il Manifesto dei Tempi Nuovi, il documento programmatico in 16 punti ideato da Armando Siri, coordinatore nazionale dei Dipartimenti della Lega e responsabile della Scuola di Formazione Politica. Tra i punti principali alla base del manifesto politico, promossi dall’esponente del Carroccio e approfonditi nel suo ultimo libro "Vocabolario dei Tempi Nuovi" (Edizioni Novapolis):

  • il sostegno alla famiglia naturale, nel rispetto di tutte le forme di convivenza fondate sull’amore;
  • la cura per l’ambiente senza fanatismi, in grado di integrare anche le esigenze umane senza escluderle in modo ideologico;
  • un’immigrazione ordinata, basata su regole e responsabilità “per garantire una convivenza stabile e pacifica”;
  • la valorizzazione del lavoro come espressione del talento umano e dell’educazione, che ha il compito di far emergere ciò che già esiste nell’individuo, nel rispetto delle diverse abilità;
  • la promozione della cultura del benessere contro il disagio mentale e la preoccupazione del futuro perché – come si legge nel documento – “la serenità collettiva è una responsabilità politica”;
  • l’innovazione al servizio dell’uomo “per rafforzare i risultati della sua intelligenza, non per annullarla”;
  • la valorizzazione delle differenze e dell’unicità dell’individuo come pilastro della democrazia.

“Crediamo sia fondamentale – ha dichiarato Armando Siri – promuovere e sviluppare idee nuove e proposte per continuare a costruire insieme l’Italia che vogliamo. Per un Paese più libero, più sicuro, più inclusivo, più giusto”.