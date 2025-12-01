Armando Siri presenta il "Manifesto dei Tempi Nuovi"

Il documento programmatico in 16 punti ideato dal coordinatore nazionale dei Dipartimenti della Lega e responsabile della Scuola di Formazione Politica
© ansa
È stato presentato domenica a Roma, in occasione dell’evento “L’Arca delle Idee” al Teatro Italia, il Manifesto dei Tempi Nuovi, il documento programmatico in 16 punti ideato da Armando Siri, coordinatore nazionale dei Dipartimenti della Lega e responsabile della Scuola di Formazione Politica. Tra i punti principali alla base del manifesto politico, promossi dall’esponente del Carroccio e approfonditi nel suo ultimo libro "Vocabolario dei Tempi Nuovi" (Edizioni Novapolis):
“Crediamo sia fondamentale – ha dichiarato Armando Siri – promuovere e sviluppare idee nuove e proposte per continuare a costruire insieme l’Italia che vogliamo. Per un Paese più libero, più sicuro, più inclusivo, più giusto”.