ArcelorMittal, Conte: occupazione e bonifica prioritari

Al governo "preme" che all'ex Ilva di Taranto sia "non solo assicurata la continuità degli investimenti produttivi, ma sia rispettato assolutamente il livello occupazionale". Lo ha detto il premier Conte, dopo il ritiro di Arcelor Mittal. Inoltre, "pretendiamo che siano rispettati gli impegni per quanto riguarda le bonifiche ambientali", ha aggiunto. "Faremo di tutto per difendere questi investimenti produttivi e questa comunità di persone".